Alassio, grande partecipazione per la giornata dedicata al Parkinson

Grande partecipazione e tanta emozione ieri ad Alassio per la giornata dedicata alla lotta al Parkinson. L'iniziativa, organizzata e diretta dal dott. Tiziano Tamburini - referente dell’ambulatorio per la malattia di Parkinson e s. extrapiramidali presso la S.C. Neurologia dell’Ospedale S. Corona - è stata patrocinata dall' Assessorato allo Sport del Comune di Alassio con la collaborazione della società partecipata Gesco ed è iniziata al mattino con una dimostrazione di Attività Fisica Adattata (AFA Parkinson) per malati di Parkinson. E' proseguita nel pomeriggio all'Auditorium della Biblioteca Civica con il convegno medico-scientifico “Parkinson e attività fisica – Moving together” , diretto dal dottor Tiziano Tamburini aperto dai saluti istituzionali dell'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e del direttore Socio Sanitario di ASL2 Monica Cirone .

Il progetto AFA Parkinson, attivo da alcuni anni sul territorio della ASL 2, vede attualmente coinvolti 6 comuni in Liguria, tra cui Alassio, gli uffici di fisioterapia domiciliare di Albenga, Finale Ligure e Savona e l’ASD “In Movimento”, e raccoglie ad oggi più di 130 pazienti, una numerosità che rappresenta la seconda realtà italiana per tipologia di attività, in maggioranza afferenti all’Ambulatorio per i disturbi del movimento dell’Ospedale Santa Corona e provenienti anche dal presidio di Savona e in alcuni casi dal territorio imperiese.