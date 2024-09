Savona, il quartetto italiano chiude il Festival Internazionale Mandolinistico nell'affascinanate piazza del Santuario

La seconda edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona si concluderà con un concerto dal titolo emblematico "I Poeti del Mandolino" proposto da 4 virtuosi del proprio strumento con un programma appositamente studiato per il Festival.

Carlo Aonzo e Carla Senese al mandolino, Salvatore Della Vecchia alla mandola e Riccardo Del Prete alla chitarra proporranno musiche da Giovanni Battista Pergolesi a Raffaele Calace, da Eduardo Mezzacapo a Claudio Mandonico.

Un progetto di valorizzazione delle potenzialità dello strumento Italiano per antonomasia, internazionale per vocazione, attraverso il grande repertorio colto nazionale, interpretato da un quartetto d'eccezione di soli strumenti a pizzico come nella migliore tradizione del nostro paese.

Aprono il percorso musicale le note del barocco, attraversano la musica post romantica e verista di Calace e dei suoi contemporanei con il loro potente, persuasivo e passionale repertorio, arrivano fino alle moderne sonorità dei geni dei nostri giorni. Un concerto di grande pregio culturale, adatto ad ogni livello di ascolto grazie all'importanza del repertorio e alle sonorità raffinate ma popolari espresse da una formazione oggi raramente rappresentata nelle sale da concerto.

"Il concerto di sabato chiude la seconda edizione del festival con un crescendo di interesse nei confronti dei programmi proposti negli appuntamenti precedenti realizzati con Francesco 'Fry' Moneti e Mauro Sigura Electric Quartet - dichiara Rosario Moreno che con il savonese Carlo Aonzo condivide la direzione artistica del Festival e la sua produzione - Questa edizione ha privilegiato proposte che potessero dare un quadro maggiormente ampio sulle potenzialità del mandolino, mettendo in luce le diverse anime che da esso discendono, originando nuove vie, e a tal proposito stiamo già lavorando per la realizzazione della terza edizione".

Soddisfatta anche Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona, che commenta così: “Il percorso che Savona sta facendo come candidata a Capitale Italiana della Cultura passa anche attraverso la valorizzazione dei savonesi famosi in tutto il mondo. Carlo Aonzo è sicuramente uno di questi. Noi siamo stati onorati di ospitarlo anche quest'anno e siamo felici che lui abbia il piacere di tornare a esprimersi nella sua città di origine oltre che nei palcoscenici più famosi di tutto il mondo. Due dei concerti del Festival Internazionale Mandolinistico si tengono al Santuario che da tre estati a questa parte stiamo rilanciando nel nome della buona musica e del gusto di ritrovarsi".

PROGRAMMA

Il '700

• Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736)

Duetto "Stabat Mater Dolorosa" (arr. Riccardo Del Prete)

• Gioachino Cocci (Cocchi) (1712 - 1796)

Sinfonia in re maggiore (arr. Vincent Beer-Demander) I. Allegro Assai - II. Largo - III. Allegro

L'800 e '900

• Amedeo Amadei (1866 - 1935)

Suite Marinaresca (Premiata con Grande Medaglia d'oro dono di S.M. La Regina Madre)

I. Serenata delle Naiadi - II. La Danza delle Ondine - III. Il Canto delle Sirene - IV. La Fuga dei Tritoni

• Eduardo Mezzacapo (1832-1898) Andante et Polonaise

• Enrico Marucelli (1873 - 1901)

Valtzer Fantastico (dedicato a Eduardo Mezzacapo)

• Giuseppe Bellenghi (1847 - 1902) Echi di Frisio (Divertimento)

• Raffaele Calace (1863 - 1934) Danza Spagnola op. 105

I giorni nostri

• Claudio Mandonico (*1957)

Jazz Pop Rock Suite

I. Promenade 1 - II. Mambo - III. Promenade 2 - IV. Blues - V. Promenade 3 - VI. Stomp

• Salvatore Della Vecchia (*1986) Nenia e Tarantella della Costa d‘Amalfi.