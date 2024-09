Elezioni regionali, Iniziativa Popolare: "Subito una lista unica dei cattolici democratici e popolari"

"Il movimento Iniziativa Popolare alla vigilia delle prossime elezioni regionali conferma la volontà di concorrere alla ricomposizione politica dell’area cattolica: democratica, liberale, cristiano sociale, come concordato nel tavolo di coordinamento da tempo attivato a livello nazionale. Fa appello agli amici della DC guidata da Cuffaro, dell’UDC di Cesa e degli amici di Rotondi ,per organizzare liste unitarie di centro sia nella elezione del consiglio regionale della Liguria che in Emilia-Romagna e delle Marche per offrire all’elettorato di queste realtà regionali un progetto di ricomposizione politica fondato sui valori del popolarismo e della tradizione migliore della Democrazia Cristiana. Crediamo che sia giunto il tempo per riaffermare la presenza dei democristiani ispirati dai principi della dottrina sociale cristiana per dare risposte ai bisogni dei ceti medi produttivi e delle classi popolari delle diverse realtà regionali".

Lo affermano, in vista delle prossime elezioni regionali, dal Direttivo del Movimento Iniziativa Popolare. Presenti tra gli altri, Mattia Orioli, Roberta Ruga, Mario Tassone, Vitaliano Gemelli, Ettore Bonalberti, Dante Massarella, Augusto Ciampechini, Luigi Tezel.