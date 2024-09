Presidi per diabetici con il contagocce, disagi per chi deve gestire la malattia

Strisce per testare la glicemia e aghi per l'insulina. Ma anche micro infusori. Presidi per diabetici fondamentali per tenere sotto controllo la glicemia e la malattia che peró, non verrebbero forniti in sufficienza ai pazienti.

"Sono andato a Cairo per ritirare i presidi che dovrebbero essere forniti dall'Asl- dice uno di loro - e mi é stato detto che non ce ne sono a sufficienza, infatti me ne sono stati dati meno del previsto. É un grosso problema per chi deve gestirsi il diabete".