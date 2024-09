Alassio, l'allerta arancione si è conclusa senza danni

Si è conclusa alle ore 13:00 di oggi, giovedì 5 settembre, l'allerta arancione della durata di 13 ore che ha interessato il territorio di Alassio dalla mezzanotte. L'evento meteorologico non ha provocato danni a persone o cose e, a parte alcuni disagi minori, che sono stati prontamente risolti, non si registrano criticità sul territorio comunale.



L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale rivolgo un sentito ringraziamento alle molte persone che con competenza, professionalità e alto senso civico hanno presidiato con me il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l'intera durata dell'allerta: il comandante della Polizia Locale Francesco Parrella con i suoi agenti, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Informatica e i cantonieri. Grazie al loro impegno siamo riusciti a gestire al meglio l'allerta. Colgo l'occasione per invitare nuovamente la cittadinanza a iscriversi al canale Telegram della Protezione Civile di Alassio. Questo strumento è, infatti, essenziale per ricevere notifiche rapide riguardanti allerte meteo e altre informazioni cruciali per essere informati sui potenziali pericoli e sulle misure di auto protezione da adottare”.



Le misure da adottare in caso di allerta sono disponibili nel sito del Comune di Alassio