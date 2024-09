Frana in via Santuario della Pace tra Albisola e Celle: strada chiusa (FOTO)

Aggiornamento Stella ore 13.20: "I gusti paiono più importanti del previsto, Enel sta portando tre gruppi elettrogeni per evitare ulteriori disagi alle utenze coinvolte. Si prevede che prima del pomeriggio inoltrato non si possa ancora risolvere la problematica in modo ottimale" dicono dal Comune.

Una frana porta alla chiusura di via Santuario della Pace. A comunicare la chiusura della strada di collegamento tra Albisola Superiore e Celle e viceversa fino alla risoluzione del problema è il comune cellese.

“Nottata operativi al COC con la Vice Comandante Nadia Pontillo, i volontari della protezione civile ed il Presidente Marco Mordeglia, ci tengo a ringraziare tutti per l’impegno nel monitoraggio del territorio e ringrazio la squadra ed i dipendenti che alle 7 ci hanno dato il cambio ed ora stanno facendo la conta dei danni - dice il sindaco Marco Beltrame - Al momento oltre alla problematica di Via Santuario della Pace, si ravvisano alcuni rami caduti all’ex minigolf, ed altre piccole problematiche. Continueremo a monitorare e comunicare coi cittadini".

A Stella invece a causa delle forti precipitazioni si stanno segnalando guasti diffusi sulle linee elettriche nelle frazioni di San Martino, San Giovanni e località Teglia con circa 340 utenze fuori servizio e alcuni ripetitori telefonici che funzionano a singhiozzo.