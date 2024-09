Maltempo nel savonese, prorogata l’allerta gialla fino alle 18

Prorogata l’allerta gialla fino alle ore 18. Rimane arancione fino alle ore 13.

Permangono condizioni di spiccata instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree di allertamento. In serata residua instabilità con bassa probabilità di fenomeni forti;

maggior insistenza delle precipitazioni su C. Contestualmente ai fenomeni temporaleschi, saranno possibili locali colpi di vento. Mare fino a molto mosso sotto costa, la sera

Per domani, 6 settembre, è prevista una residua instabilità fino al mattino con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone e mare molto mosso sotto costa, in calo.

La perturbazione che ha interessato la scorsa notte la Liguria ha lasciato precipitazioni molto forti con quantitativi fino a elevati sulla regione, in particolare sul savonese, con intensità oraria di 95.8 mm ad Albenga – Isolabella (176 mm in 6 ore), 79.4 mm ad Ellera – Foglietto (107.4 mm in 6 ore) e 65.6 mm/h a Calizzano (100.8 mm in 6 ore).

I fenomeni sono stati accompagnati da intense fulminazioni e raffiche di vento associate agli scrosci più intensi. Le forti precipitazioni, localmente molto intense, hanno portato a risposte idrologiche non rilevanti e contenute nell'alveo dei corsi d'acqua medio-grandi. Si sono verificate nell'albenganese esondazioni di piccoli rii, con allagamenti localizzati di campi e sedi stradali, con momentanea interruzione della viabilità.

Tra tarda mattinata e pomeriggio saranno ancora possibili residui fenomeni temporaleschi dovuti a instabilità post frontale in attenuazione durante la prossima nottata. In occasione di tali temporali saranno ancora possibili precipitazioni localmente intense, possibili colpi di vento, grandine di piccole dimensioni e allagamenti.