Francesco De Gregori chiude il suo tour live a Pietra Ligure: l'appuntamento venerdì 6 settembre

Sarà savonese l'ultima tappa, domani (venerdì 6 settembre, ndr) alle ore 21, del tour estivo “De Gregori dal vivo” col quale il cantautore romano e la sua band hanno percorso tutta la penisola raggiungendo oltre trenta città fino alla serata conclusiva che scalderà, con un sold out già registrato per quanto riguarda i biglietti, piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

De Gregori proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Apre il concerto Angela Baraldi.

"Siamo contenti e orgogliosi di ospitare un così grande artista che contribuirà a dare qualità alla proposta artistica della nostra città, con un ritorno di immagine importante per il territorio - esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado - Piazza San Nicolò, ormai diventata un prestigioso punto di riferimento in Riviera per i grandi appuntamenti caratterizzati da fascino e suggestione, è pronta ad accogliere questa prestigiosa esibizione live con cui abbiamo voluto coronare la stagione estiva pietrese".

"Cultura e grandi emozioni è il binomio che meglio rappresenta il modo con cui abbiamo costruito l’offerta turistica della nostra città, un’offerta dinamica e mai banale che con audacia si distingue per ricercatezza e qualità", concludono De Vincenzi e Rembado.

Per quanto riguarda le informazioni di servizio, l'organizzazione raccomanda ai possessori dei biglietti di accedere alla piazza con congruo anticipo: dalle ore 20.00, l’accesso sarà riservato esclusivamente ai possessori del titolo di accesso.

A subire variazioni sarà anche la viabilità veicolare sul lungomare "Don G. Bado" dall'intersezione con via Matteotti, che sarà interdetta a partire dalle ore 17.00 con correlato divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra via Cavour (Hotel A' mare) e l’archivolto del Monumento ai Caduti, sempre dalle ore 17.00. Stessa misura in piazza Castello dalle ore 10.00 fino a fine manifestazione.