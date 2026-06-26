Ceriale, "Fable of Naples" in piazza Vittoria: musica e racconto per omaggiare la storia di Partenope

Una serata dedicata alla musica e al fascino senza tempo di Napoli. Questa sera, venerdì 26 giugno alle 21,30, piazza della Vittoriaospiterà "Fable of Naples – La favolosa storia di Partenope", concerto musical-letterario dedicato all’indimenticato professor Franco Gallea, organizzato dall'Associazione OK Ceriale in collaborazione con il Comune di Ceriale.

Più di un concerto e più di un semplice spettacolo teatrale, "Fable of Naples" è un viaggio emozionante nella storia, nell'arte e nell'identità della città partenopea. Attraverso una raffinata narrazione, lo spettacolo ripercorre le origini leggendarie di Napoli e rende omaggio ai personaggi che ne hanno segnato la storia e la cultura, dalla sirena Partenope fino a figure simbolo come Virgilio, Torquato Tasso, Giordano Bruno, Caravaggio, Giacomo Leopardi e Totò.

Il racconto, firmato da Giannino Balbis, si fonde con l'interpretazione musicale della cantante Maria Grazia Scarzella e del pianista Alessandro Collina, dando vita a uno spettacolo che alterna momenti di intensa narrazione alle più celebri melodie della tradizione napoletana. Un percorso artistico in cui realtà e fantasia si incontrano, facendo rivivere la storia e l'anima di una delle città più amate al mondo attraverso canzoni che rappresentano un patrimonio culturale conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Le musiche sono di Alberto Barberis, Teodoro Cottrau, Lucio Dalla, Pino Daniele, Antonio De Curtis, Ernesto De Curtis, Salve D’Esposito, Eduardo Di Capua, Rodolfo Salvo, Alfredo Mazzucchi, Domenico Modugno, Ernesto Tagliaferri, Francesco Paolo Tosti e Nicola Valenti.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per vivere una serata di grande valore culturale, che coinvolge il pubblico grazie all'unione tra letteratura, musica e teatro, in un racconto che celebra la bellezza di Napoli e delle sue tradizioni. La serata sarà presentata dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.

L'accesso al concerto è libero e gratuito.