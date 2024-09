Il peperone tra mito, terra e tavola: a LIVE.IT Renata Cantamessa dialoga con Michele A. Fino e Renata Fiorina

Il maltempo non ferma il ricco e autorevole palinsesto di LIVE.IT che, in diretta dalla 75° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, propone un appuntamento pre-serale culturalmente stimolante: alle 18.30 di oggi, giovedì 5 settembre, la conduttrice del seguitissimo format Renata Cantamessa rivolgerà la sua consueta “intervista pekkagolosa” a Michele Antonio Fino, autore dei volumi “Non me la bevo” e “Gastronazionalismo”, con la partecipazione della vice presidente del Consorzio dei produttori del peperone di Carmagnola Renata Fiorina.

L’identità culturale e sociale del peperone verrà dunque misurata attraverso un vivace confronto di approfondimento sul valore del cibo legato ai campanili, al made in Italy e alla costruzione di un gusto consapevole e libero da falsi miti.