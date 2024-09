Calcio, Borgio Verezzi. Ecco il progetto del nuovo "Comunale", investimenti per quasi due milioni di euro

Sono passate poco più di due settimane da quando il Comune di Borgio Verezzi ha aperto alle possibili manifestazioni di interesse per la ristrutturazione dello stadio Comunale.

Un riscontro importante nelle ultime ore è arrivato, con un progetto che, nelle intenzioni, mira a rivoluzionare l'intero centro sportivo. Di fatto solo le tribune sarebbero recuperate, con la riqualificazione degli spazi grazie alla costruzione di due blocchi adacenti che comprenderebbero gli spogliatoi atleti e arbitri, una zona lounge per eventi, un bar/ristorante, una lavanderia a gettoni, una club house dedicata al tennis e una sala funzionale.

Anche per il rettangolo verde è previsto un profondo maquilage, con una rizollatura in erba naturale, seppur l'installazione del manto in sintetico, eventualmente in seconda battuta a lavori conclusi, non sia da escludere.

Come da render, il motore energetico del complesso arriverà dai pannelli fotovoltaici installati in loco e nel rispetto dei massimi criteri ambientali.

L'investimento dovrebbe sfiorare i due milioni di euro con 1 milione e duecentomila euro garantiti da investimenti privati e seicentomila euro dall'amministrazione comunale.

Con il taglio del nastro del nuovo complesso, previsto a progetto per fine 2025, è in programma l'istituzione di una nuova entità sportiva, denominata Polisportiva Borgio Verezzi 1965.

Resta da capire se l'attuale società calcistica, presieduta da Fabio Cordiale proseguirà l'attività, un'eventualità che, come filtra dal Comune, non sembra trovare preclusioni.