Albisola, seconda edizione della "Festa di fine Estate", musica con DJ al Parco Zambellini

Dopo il grande successo raccolto lo scorso anno, il Parco Zambellini di Albisola Superiore torna a essere il palcoscenico dei più grandi successi musicali dagli anni ’70 ad oggi; un repertorio, quindi, adatto a tutte le fasce di età.

A condurre questo viaggio nel tempo e nella musica saranno i DJ Massimo Botta e Giorgio Gallo Carretto che, con le loro capacità tecniche e la loro simpatia, sapranno donare molta allegria e divertimento al pubblico presente.

I promotori e organizzatori dell’iniziativa sono gli Assessori Comunali Calogero Massimo Sprio, con delega all’Agricoltura e alla Protezione Civile, e Sara Brizzo, con delega al Bilancio e l’Associazione Volontari AiB Albisola – Protezione Civile.

Il Parco Zambellini, specie nelle ore serali e notturne, è un luogo magico e rappresenta una scenografia naturale perfetta per i più svariati eventi; in particolare, la musica trova il suo migliore habitat. Il Parco rappresenta il frutto di un percorso di recupero, riqualificazione e restituzione alla città e ai cittadini, dopo decenni di chiusura e di inutilizzo, portato avanti dall’Assessorato all’Agricoltura e dalla Protezione Civile, ai quali, oramai da diverso tempo, si è aggiunto l’Assessorato al Bilancio per collaborare nel suo miglioramento e nella sua valorizzazione.

L’evento di questa sera assicurerà divertimento, allegria e forti emozioni e, quindi, sarà un’ottima occasione per salutare l’estate che sta per terminare.

Il Parco è facilmente raggiungibile dal centro abitato del quartiere di Superiore; per chi volesse, è disponibile il servizio navetta dalle ore 20.30 alle ore 22.00, con partenza davanti all’ingresso principale del plesso scolastico di via Alla Massa e arrivo di fronte alla Villa Zambellini. A quel punto, basterà percorrere un breve tratto di via Carmo e poi salire attraverso il nuovo accesso situato sulla sinistra.