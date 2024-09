L'archivio storico di Albissola Marina proietta le proprie foto al MuDA

È sempre più ricco l’archivio fotografico di Albissola Marina, al punto che, dopo quella del mese di luglio, un’ulteriore selezione di foto sarà presentata mercoledì 11 settembre alle 17:30 nella sala riunioni del MuDA di via dell’Oratorio.

Le acquisizioni proseguono e cresce l’interesse per un’iniziativa che, con pochi colpi di click (sito web archiviofotograficodialbissolamarina, digitare su www.albissolafoto.it), consente di osservare immagini legate al passato e al presente di Albissola. Una memoria portata avanti dall'associazione Cultura e Solidarietà, che nasce dalla raccolta di fotografie utilizzate per illustrare il libro Ciao bae, realizzato grazie a uno dei Corsi di studio e svago (Unitre), proposti da anni dall’associazione.

In poco tempo, le foto catalogate e inserite sono oltre 2000, molte delle quali inedite. L’archivio, accolto con grande favore dagli albissolesi, è stato ideato e portato avanti da Enrico Berti, Osvaldo Fadda, Donata Botta, Laura Profumo e Letizia Deferrari, che continuano la raccolta. Per acquisire le foto, basta scannerizzarle; operazione che può essere fatta direttamente al MuDA. Chi avesse piacere di far inserire le proprie foto nell’archivio può inviare una mail all’indirizzo assculturaesolidarietaodv@gmail.com e verrà ricontattato.