Albenga, rubano un’auto e vengono “beccati” subito dai Carabinieri: tre denunciati per ricettazione, il conducente senza patente

Rubano un’auto a Villanova d’Albenga e la stessa mattina vengono intercettati ad Albenga dai Carabinieri: denunciati tre cittadini extracomunitari per ricettazione. Il giovane alla guida è anche senza la patente.

Proseguono le attività del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, attraverso un attento e costante controllo del territorio. In tale contesto, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato tre cittadini marocchini per ricettazione.

In particolare, nel corso di un quotidiano servizio perlustrativo svolto nei giorni scorsi, i militari, in località Vadino di Albenga, hanno intercettato un’autovettura con a bordo tre uomini, veicolo che risultata poi oggetto di furto commesso nella stessa mattinata a Villanova d’Albenga, ai danni di un 64enne di Borghetto Santo Spirito. Ad insospettire i carabinieri è stato il giovane alla guida del mezzo, soggetto già noto alle Forze dell’Ordine che, sebbene di fatto sia senza fissa dimora, da tempo frequenta il Comune di Albenga. Quando i tre si sono accorti di aver catturato l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri, hanno tentato di eludere i controlli accedendo all’interno di un distributore di carburanti, ma sono stati prontamente bloccati dai militari.

Raggiunta l’autovettura, gli occupanti sono risultati essere di origine marocchina, tutti irregolari sul territorio nazionale, disoccupati e pregiudicati. I militari della Radiomobile quindi, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Ceriale nel frattempo giunta sul posto per dare supporto, provvedevano ad accompagnare i tre fermati presso la sede della Compagnia Carabinieri di Albenga per l‘espletamento delle formalità di rito.

Ultimati gli accertamenti, i tre marocchini sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione in concorso nonché ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Uno dei tre, quello alla guida, è stato altresì sanzionato perché sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

L’esito positivo del controllo è stato possibile grazie alla costante ed efficace presenza delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, che confermano l’attenzione nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in generale e dei reati contro il patrimonio in particolare, che interessano la provincia di Savona soprattutto nel periodo estivo. La professionalità, la puntuale conoscenza del territorio e dei suoi abitanti, unitamente al perfetto coordinamento delle forze disponibili, hanno consentito di restituire, fortunatamente senza danni, l’autovettura al legittimo proprietario.