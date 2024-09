Elezioni regionali, c’è il quinto candidato alla presidenza: Nicola Rollando in corsa “contro le destre e il campo larghissimo”

La corsa delle elezioni regionali si arricchisce di un quinto candidato alla presidenza.

Nicola Rollando, 63 anni, agricoltore e attivista ambientalista, scende in campo con i simboli di Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo “contro le destre e il campo larghissimo”. La lista si chiamerà ‘Per l’alternativa’.

“Oggi più che mai - si legge nella nota che annuncia la candidatura di Rollando - dopo le gravi accuse giudiziarie che hanno spazzato via la giunta Toti, è importante unirsi contro le destre e il cosiddetto ‘campo largo’, a guida PD, ‘larghissimo’ in Liguria dove, in una deriva inarrestabile, sta continuando ad “imbarcare” pezzi di centro”.

“Gli stessi che hanno devastato la Regione privatizzando e distruggendo la sanità - concludono dalla lista ‘Per l’alternativa’ - gli stessi che hanno devastato la Regione privatizzando e distruggendo la sanità, peggiorando le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e cementificando in nome del profitto e della rendita, alla faccia del ‘consumo di suolo zero’. È arrivato il momento di invertire la rotta e riportare la sanità, il lavoro, i servizi, l'ambiente, il territorio al centro dell'interesse delle istituzioni”.