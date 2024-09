Maltempo ad Albenga: la conta dei danni continua ad aumentare, nuove aziende agricole segnalano perdite nella propria produzione

La conta dei danni causati dall’evento alluvionale dello scorso 5 settembre continua ad aumentare. Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente difficile. La conta dei danni causati dall’ondata di maltempo che ci ha colpiti continua ad aumentare.

Oltre alle aziende agricole che nella notte tra il 4 e 5 settembre hanno perso la loro produzione e in alcuni casi subito danni infrastrutturali, ci sono anche coloro che stanno iniziando a vedere adesso i danni provocati dalla pioggia".

"Molte piantine di aromatiche stanno, a poco a poco, morendo per la quantità di acqua caduta. È ancora difficile fare un’esatta stima dei danni e, probabilmente, altre aziende agricole si aggiungeranno alle circa 150 già censite che hanno subito danni. Stiamo continuando a lavorare con gli uffici comunali per cercare di fronteggiare le problematiche urgenti. Come sottolineato durante il tavolo verde di ieri, lunedì 9 settembre, adesso è fondamentale che vengano compilati i moduli E per avere delle possibilità di accedere ad eventuali fonti che saranno stanziati per fronteggiare l’emergenza".

"Ringrazio Alessandro Piana per aver partecipato in presenza al tavolo verde convocato urgentemente dopo l’evento alluvionale e continueremo a rimanere in contatto con gli uffici regionali perché, come già sottolineato, in questo momento non dobbiamo sbagliare nessun passaggio", conclude Tomatis.