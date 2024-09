Albenga, ecco la procedura per segnalare i danni dei cittadini colpiti dall’alluvione del 5 settembre

Ecco la procedura di segnalazione dei danni per famiglie, persone fisiche, condomini ed enti no profit, in seguito agli eventi alluvionali del 5 settembre scorso, pubblicata su sito di Regione Liguria.

Chi può segnalare i danni

Famiglie (persone fisiche), amministratori condominiali (o condomini delegati), persone giuridiche senza scopo di lucro quali associazioni e fondazioni no profit e gli enti no profit che hanno subito danni ai propri beni a seguito di un evento (es. alluvione, mareggiata) di protezione civile.

Come può segnalare i danni

Presentando al Comune in cui è avvenuto il danno la scheda di segnalazione del danno - modello D, reperibile in questa pagina più in basso, unitamente alle istruzioni per la compilazione e ai casi specifici.

Quando segnalare i danni

Entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento; il Comune provvede a trasmettere i dati di riepilogo alla Regione entro i successivi 10 giorni.

Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo; in caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza, in caso di trasmissione tramite telefax o Pec (posta certificata) vale la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Nel caso il trentesimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

Perché segnalare i danni

Le segnalazioni di danno sono necessarie per definire l’ammontare dei danni e delle criticità occorse a seguito di un evento.

Inoltre, i modelli D di segnalazione danno presentate costituiscono requisito d’accesso per eventuali contributi erogati con fondi di Protezione Civile, ma non danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (Liguriainforma Point) della Regione Liguria rimane a disposizione per la distribuzione dei moduli di segnalazione dei danni e per fornire informazioni; lo sportello, in piazza De Ferrari, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

È inoltre attivo il numero verde 800.445.445 dell'Urp Liguria Informa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, oltre alla casella istituzionale: liguriainforma@regione.liguria.it

Il testo completo della Procedura per la gestione delle attività regionali finalizzate al superamento dell'emergenza (dgr n.751/2022) è reperibile alla pagina dedicata.

QUI tutte le informazioni dettagliate e il modello D da scaricare.