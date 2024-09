Andora, via del Poggio sarà collegata a via Carminati e al centro con la pista ciclabile

Via del Poggio sarà collegata a via Carminati attraverso la pista ciclabile.

Lo ha annunciato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, dopo un recente sopralluogo effettuato sul vecchio tracciato ferroviario dove sono in corso le operazioni di posa della ciclopedonale.

L’Amministrazione, con questo intervento, risponde a un'esigenza espressa dai residenti della zona di ponente che, per arrivare in via Carminati e quindi al centro di Andora, hanno a disposizione solo un poco agevole sottopassaggio ferroviario, unica alternativa a dover arrivare fino alla via Aurelia o, a monte, fino all’accesso all’altezza di via Cavour, nei pressi della nuova stazione.

“Gli Uffici Tecnici comunali hanno dato parere favorevole alla apertura di un varco che consenta, in piena sicurezza, il transito delle auto fra Via del Poggio e Via Carminati, in corrispondenza di Via Santa Lucia - dice il sindaco Demichelis nella nota del Comune - Si tratta di un ulteriore punto di accesso oltre a quelli già previsti. La progettazione è già in corso e prevede una strada a doppio senso, regolata da segnaletica. Inoltre, il pontino sottopasso ferroviario rimarrà aperto e sarà convertito a senso unico in salita, riducendo il rischio di incidenti. La ciclopedonale rappresenta un’opera strategica per la promozione turistica di Andora e del comprensorio, ma è per l'Amministrazione anche un importante intervento attraverso il quale migliorare l’assetto urbanistico e di conseguenza la qualità di vita degli Andoresi”.

La realizzazione della ciclopedonale, dal confine con Cervo fino alla nuova stazione ferroviaria, sta procedendo celermente con la posa del binder ovvero la base su cui verrà collocato il nastro colorato della ciclabile. Sono stati già posizionati i parapetti lungo tutto il tracciato panoramico a picco sul mare.

Il percorso sarà quindi integrato con la passeggiata a mare a ponente e con il tessuto urbano, grazie anche agli altri punti di accesso già previsti dal progetto: una piccola rampa sarà in corrispondenza dell’Istituto Sacra Famiglia, una seconda rampa di dimensioni maggiori nei pressi via Marchesi del Vasto, una scala di accesso sarà realizzata in via del Poggio e una seconda in corrispondenza della zona di vicolo delle Vignette.

La corsia ciclabile sarà affiancata da un percorso pedonale che permetterà a pedoni e ciclisti di godere della pista in piena sicurezza.

“Una volta collegata con l’imperiese, la ciclopedonale di Andora sarà la porta di accesso di una delle piste panoramiche più belle e lunghe d’Europa, esprimendo a pieno tutte le potenzialità di un’opera capace di sviluppare servizi e accoglienza tutto l’anno attirando un turismo sportivo che, scendendo dai sentieri dell’entroterra o semplicemente dal treno, arriverà al mare" conclude il primo cittadino