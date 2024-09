Savona-Torino, i due sindaci si incontrano per parlare di infrastrutture ed "avvicinare" le due città

l collegamenti su gomma e su rotaia, sia per le merci sia per le persone nel quadro dello sviluppo del Nord-Ovest. E' fissato per venerdì 13, a Torino, l'incontro tra il sindaco di Savona Marco Russo e quello di Torino Stefano Lo Russo. Argomento dell'incontro lo sviluppo infrastrutturali tra Liguria e Piemonte, e in particolare tra Torino e Savona, direttrice fondamentale per il comparto industriale e turistico di entrambe le realtà territoriali che attualmente ha una rete ferroviaria e autostradale critiche.

Tutto era nato da una battuta del sindaco Lo Russo sulle carenze dei collegamenti con la Liguria. "E' più veloce andare in aereo da Torino al Portogallo che raggiungere Savona e la Liguria " avena scritto. Da lì era nato uno scambio di lettere tra i due primi cittadini e la volontà di fissare un incontro per affrontare il tema e discutere eventuali proposte, magari coinvolgendo anche altri enti.

"Instaurare un rapporto diretto con il Comune di Torino - ha detto Marco Russo -per creare una sinergia è fondamentale per il collegamento ferroviario sia per le merci sia per le persone, tra l'altro, a 150 anni dall'attivazione della linea Savona Torino. Questo si inquadra anche nell'ambito del progetto di Savona Capitale della cultura e di quelle rotte verso l'interno in una visione di sviluppo del Nord Ovest ".

Proprio due anni fa le Regioni Piemonte e Liguria hanno approvato il Protocollo di Intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed RFI per la definizione degli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea ferroviaria tra le due regioni la conseguente individuazione di un’ipotesi di intervento di potenziamento tecnologico e infrastrutturale.