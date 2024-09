Ad Albissola Marina parte il "Vox Off", lo spazio giovani del Voxonus Festival 2024

Domani, giovedì 12 settembre (ore 21.15) ad Albissola Marina, all'interno dell'oratorio di San Giuseppe in piazza della Concordia, si terrà il concerto del Quartetto Cavour inserito nel circuito "Vox Off - Spazio giovani" realizzato dal Voxonus Festival 2024. Il concerto vanta inoltre la collaborazione con la Fondazione Scuola APM di Saluzzo, realtà di spicco del panorama culturale della provincia di Cuneo, con la quale è stato avviato un importante percorso musicale.

Cos'è il Vox Off? Voxonus Festival interpretato come opportunità di crescita per perseguire uno degli obiettivi dell'Orchestra Sinfonica di Savona che ne è organizzatrice. La "meraviglia barocca" della rassegna si esprime con la creazione di un nuovo spazio dinamico e accessibile dedicato ai giovani. I concerti "Off", realizzati insieme a Fondazione Scuola APM di Saluzzo e Accademia Musicale di Savona, sono infatti un palcoscenico per con i giovani musicisti che muovono i primi passi nel mondo dei professionisti. Dando la possibilità di esibirsi, Voxonus promuove la socialità nella musica e risponde a quel bisogno di guardare al futuro con esempi che ispirano l'eccellenza, accogliendo le novità in ambito artistico. In totale i concerti Vox Off 2024 sono tre, di cui il primo, quello in oggetto, che si terrà eccezionalmente fuori dagli spazi accademici, per calcare la scena di Albissola Marina.

La formazione

Il Quartetto Cavour è formato da Andrea Scapola e Ludovico Furlani (violini), da Chiara Tomassetti (viola) e Tommaso Cavallo (violoncello). Il quartetto nasce da un progetto di Obiettivo Orchestra e Fondazione Cavour di Santena che si rigenera ogni anno e vuole esplorare la tradizione musicale italiana dedicata a questa formazione di musica da camera. Obiettivo Orchestra comprende anche un’Accademia di Direzione d’orchestra, tenuta dal Maestro Donato Renzetti, il più importante docente italiano in questo campo. Tra il corso di Direzione e quello di Formazione ci sono proficue collaborazioni che si concretizzano in esecuzioni pubbliche. Il Quartetto Cavour eseguirà musiche di Puccini e Verdi.

Ingresso gratuito. Posti limitati, si raccomanda di arrivare con largo anticipo. Calendario completo su www.orchestrasavona.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 340.6172142 (WhatsApp) o scrivere a info@orchestrasavona.it.