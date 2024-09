Bucci candidato presidente per il centrodestra, manca solo l’annuncio

Il sindaco di Genova Marco Bucci pronto a correre per la presidenza della Regione.

Dopo le ore febbrili di ieri con il pressing da Roma da parte del centro destra, deciso a puntare sul primo cittadino, e la telefonata arrivata proprio al sindaco con la proposta di candidatura, potrebbe arrivare questo pomeriggio il sì alla discesa in campo di Bucci.

Ma se prima, complici anche le condizioni di salute del sindaco che ha appena concluso un ciclo di radioterapia dopo l’operazione del giugno scorso per un tumore, la risposta è sempre stata un fermo no, da ieri uno spiraglio per la candidatura in Regione sembra si sia aperto.

A spingere verso la candidatura di Bucci sarebbero stati direttamente il vicepremier Matteo Salvini, Antonio Tajani e la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Ecco che la frase pronunciata ieri da Bucci a margine del consiglio comunale, ‘Farò campagna elettorale’ ora assume un altro valore. Potrebbe essere infatti una conferma velata alla decisione di diventare il candidato alla presidenza per il centro destra.

Se l’attuale sindaco dovesse accettare, si aprirebbe tuttavia il dopo-Bucci in Comune.

Il mandato, infatti, ha termine nel 2027 ma in caso di elezioni in Regione e conseguente dimissione dalla carica di sindaco, la città potrebbe essere retta dal vice Piciocchi fino a nuove elezioni, nel 2025.

Ma a tenere banco ci sono anche le condizioni di salute di Bucci che, anche per questo, ha scelto di prendere tempo.