Occupazione ligure in calo dopo tre anni, Maestripieri (Cisl): "Sia una priorità della nuova Giunta regionale"

"Il calo dell’occupazione in Liguria, dopo tre anni di crescita continua, impone un ragionamento sulle misure da attuare per invertire la tendenza e che dovranno essere al primo punto dell’agenda nuova Giunta regionale".

L'auspicio arriva dal segretario generale Cisl Liguria, Luca Maestripieri, in una nota dove traccia un'idea di rotta che la politica deve perseguire secondo il sindacato per puntare a una crescita costante.

"In maggiore difficoltà sono i settori che ricorrono più spesso al lavoro precario, spesso al limite della legalità, sono quelli che necessitano di un monitoraggio più attento e costante e di misure che facilitino la stabilizzazione - spiega - Bisogna evitare inutili contrapposizioni tra diversi settori economici del nostro territorio evitando facili semplificazioni, indicando come necessità una politica di stimolo diretto alla crescita e nel contempo un adeguamento della filiera dell’istruzione e della formazione per far sì che la scarsità di competenze non freni la crescita economica".