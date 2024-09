Energia Condivisa: un modello di partecipazione e condivisione

Energia Condivisa è una cooperativa nata dall’iniziativa di un gruppo di cittadini determinati a promuovere un sistema energetico sostenibile e rinnovabile. Oggi conta oltre 150 membri attivi. L’obiettivo principale è creare un sistema di produzione energetica distribuita, basato su impianti di energia rinnovabile situati in prossimità dei consumatori finali, favorendo così un modello di sostenibilità energetica.

Energia Condivisa accoglie le richieste di cittadini, imprese e istituzioni locali interessati a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), offrendo loro la possibilità di partecipare come consumatori, produttori o prosumer. Questo approccio genera un impatto positivo non solo a livello economico e ambientale, ma anche sociale.

Come partecipare all’iniziativa?



Partecipare a una CER di Energia Condivisa è semplice e intuitivo, e presenta vantaggi economici, ambientali e sociali!



Per i cittadini e le aziende intenzionate a realizzare impianti fotovoltaici:

Grazie alla CER, i Produttori di energia rinnovabile possono usufruire di ulteriori benefici, in aggiunta ai classici proventi economici e al credito di imposta (50%) derivanti dall'impianto:

contributi a fondo perduto del 40% per la realizzazione degli impianti, per impianti realizzati in comuni sotto i 5000 abitanti;

Incentivi economici sull'energia condivisa garantiti per 20 anni, che valorizzano ogni kwh condiviso con la comunitá;

Gli incentivi economici sull'energia che si condivide con la CER, garantiti dallo Stato, danno al produttore una fonte di reddito aggiuntiva, che permette un ritorno dell'investimento maggiore.

Per i cittadini e le aziende intenzionate a consumare energia rinnovabile e locale:

Grazie alla CER, tutti i cittadini possono consumare l’energia rinnovabile prodotta e messa a disposizione dagli impianti nel loro territorio. Inoltre, alla fine dell'anno, avranno un vantaggio economico grazie agli incentivi.

Il nucleo familiare tipo (consumo annuale medio = 3300 kwh), ha la possibilitá di utilizzare energia 100% rinnovabile e locale e ottenere un ristorno medio alla fine dell'anno di 50 €

Un'azienda con alti consumi (per esempio un hotel, consumo annuale ≃ 120.000 kwh), ha la possibilitá di utilizzare energia 100% rinnovabile e locale e ottenere un ristorno annuale fino a 2400€.

Per i cittadini e le aziende intenzionate a mettere a reddito le loro superfici:

La CER è alla ricerca di aree su cui installare impianti di media - grossa taglia, per produrre energia da condividere con la comunitá!

Grazie a questi investimenti, i cittadini e le aziende che possiedono aree non sfruttate, possono darle in concessione alla CER stessa e ricevere in cambio un contributo fisso mensile.

L’energia prodotta, sará utilizzata per alimentare la comunitá, e parte degli incentivi verrá utilizzata per finanziare progetti ad alto impatto sociale.

Che cos’è l’impatto sociale?

Oltre ai vantaggi economici derivanti dagli incentivi per l’energia condivisa e dal valore aggiunto generato, si ottengono significativi benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, uno degli aspetti più rilevanti è l'impatto sociale, che si concretizza attraverso la stretta collaborazione con le amministrazioni locali. Queste collaborazioni permettono di promuovere progetti e iniziative che migliorano la qualità della vita dei cittadini, rafforzando il legame tra energia sostenibile e benessere della comunità. Alcuni esempi possono essere: progetti di digitalizzazione delle scuole, implementazione di servizi di consegna di farmaci a domicilio per gli anziani, o l’acquisto di apparecchiature per il primo soccorso a beneficio della Croce Bianca.

Ma come vengono finanziati questi progetti?

Le CER beneficiano di incentivi garantiti per 20 anni, come previsto dal decreto ministeriale. Questi incentivi, calcolati ed erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in base all’energia condivisa e autoconsumata all’interno della CER, vengono distribuiti secondo gli accordi prestabiliti dalla cooperativa: il 40% è destinato ai produttori, un altro 40% ai consumatori, mentre il restante 20% viene dedicato a queste iniziative e progetti che vanno incontro alle necessità dei cittadini.

Scopri di più su come puoi far parte del cambiamento:

www.energiacondivisa.coop



Aderisci alla cooperativa:

https://81uczpg14tk.typeform.com/to/cEbtSrTE