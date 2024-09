Finalborgo, i supermercati del gruppo Arimondo per la parrocchia: donata una nuova lavapavimenti

Se fare rete tra diverse realtà operanti sul territorio è un punto di forza induscutibile di una comunità, Finale Ligure continua ad essere un esempio tra i più virtuosi nell'intero panorama savonese.

L'ultimo episodio di sinergia vincente, in ordine di tempo, arriva da Finalborgo, dove la comunità parrocchiale e Arimondo, azienda che gestisce supermercato con sede nell'imperiese e che possiede due punti vendita proprio nel rione finalese, hanno quest'oggi (12 settembre, ndr) festeggiato la consegna di una nuova macchina lavapavimenti che sarà utilizzata per prendersi cura della Basilica collegiata di San Biagio.

La richiesta d'aiuto è stata lanciata nei mesi scorsi dal gruppo di volontari che si occupa della pulizia della chiesa parrocchiale finalborghese, ed è stato raccolto dai due responsabili dei negozi Pam, Massimo Dereani, ed Eurospin, Andrea Bassanello, che hanno promosso l'iniziativa di acquistare, attraverso l'azienda, il mezzo per la pulizia di una delle chiese più affascinanti e ricche di storia del territorio.

Un regalo per una comunità in un periodo di cambiamenti: la prossima domenica 15 settembre sarà infatti tempo dell'ultima messa, prima del meritato riposo, per il parroco don Caneto.