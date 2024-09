Alassio, don Corini lascia la parrocchia di Sant'Ambrogio: il messaggio di gratitudine ai fedeli

Don Gabriele Maria Corini lascia la parrocchia di Sant'Ambrogio in Alassio: verrà sostituito da Ennio Bezzone, delegato vescovile per l'attuazione in Diocesi del Motu Proprio "Traditionis Custodes" e addetto del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Albenga. Don Corini, che ha guidato la comunità di Sant'Ambrogio con dedizione, continuerà a essere d'aiuto alla Parrocchia di San Vincenzo Ferreri di Alassio e a rispondere alle necessità della Diocesi, pur concentrandosi maggiormente sui suoi impegni accademici.

“Con sentimenti di gratitudine e di sincero affetto ed anche vera commozione per tutte le persone che in questi anni mi hanno accompagnato, aiutato e sostenuto nel mio servizio, condivido con voi la notizia che, data la partenza per studi del caro don Dario, il mio mandato di parroco a S. Ambrogio è diventato per norma accademica incompatibile con l’insegnamento universitario. Per cui si è reso necessario un avvicendamento per questo compito e secondo i tempi indicati dal vescovo non sarò più parroco a S. Ambrogio, perché la comunità merita un pastore dedicato a tempo pieno e un’attenzione che ho provato in questi anni a dare a ciascuno e a tutti, ma che ora diventa impossibile da mantenere, rimanendo solo”.

Questo il messaggio di commiato ai fedeli della sua parrocchia, affidato a Facebook da don Corini.

“Mi consola il fatto di continuare a risiedere in Alassio - continua - per cui le buone relazioni nate in questi anni non verranno meno, rimanendo pastoralmente a disposizione delle parrocchie alassine per il mio ministero sacerdotale”.

“Auguro di cuore al nuovo parroco, mons. Bezzone, di sperimentare lo stesso affetto e stima con i quali mi avete accolto e ‘adottato’ e con i quali sono certo continuerete a volermi bene nei prossimi anni di permanenza ad Alassio”, conclude.