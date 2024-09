Albenga, inaugurato il Nido d’Infanzia R. Di Ferro: spazi rinnovati, belli e sicuri per i più piccoli

Un ambiente più bello e sicuro che potrà accogliere 68 bambini da 0 a 3 anni di età: è stato inaugurato oggi, venerdì 13 settembre, il Nido d’Infanzia Roberto Di Ferro di via Torino.

Gli interventi, dell’ammontare di 1 milione 430 mila di fondi Pnrr a cui si sono aggiunti 100 mila euro di fondi comunali, oltre all’investimento per gli arredamenti di circa 35 mila euro, hanno visto l’efficientamento energetico dell’edificio, grazie alla realizzazione di un cappotto termico, l’installazione dei pannelli solari, la sostituzione di pavimentazione e serramenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre all’adeguamento sismico e antincendio e il restyling completo dell’ area verde attrezzata per i bambini con la potatura degli alberi.

"Il nido d’Infanzia Roberto di Ferro necessitava di importanti interventi strutturali e un adeguamento interno anche per quel che concerne la ridefinizione degli spazi e degli ambienti di gioco che oggi sono più idonei, belli e sicuri – afferma l’assessore alle Politiche sociali Marta Gaia - Questo è stato il primo e importante passo, ma continueremo a intervenire per migliorare sempre più il Nido d’Infanzia con la sostituzione degli arredi e l’acquisto di nuovi giochi che seguiranno le linee pedagogiche.

“Vorrei ringraziare l’ufficio tecnico che, gettando il cuore oltre l’ostacolo, ha fatto ancor più di quanto richiesto per garantire spazi più belli per tutti i bambini – continua Gaia -. Grazie anche alle educatrici che hanno lavorato con professionalità e passione anche negli spazi ridotti nelle scuole del Carenda dove avevamo trasferito temporaneamente il Nido nell’anno scolastico 2023/24. Grazie, infine, ma non in ultimo, a tutto il personale e all’ufficio servizi sociali per aver contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.

“Vedere oggi il Nido d’Infanzia completamente rinnovato è una grandissima soddisfazione per tutti noi - continua Silvia Pelosi vicesindaco con delega all’edilizia scolastica -. Grazie alla programmazione, alla progettazione e alla collaborazione e impegno degli uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, nei cinque anni passati siamo riusciti ad intervenire per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di Albenga. Questo era l’obiettivo che, come Amministrazione e io come delegata all’edilizia scolastica, ci eravamo prefissati – conclude -. È con soddisfazione che posso dire che il risultato è stato raggiunto”.

“Continueremo a riporre particolare attenzione a tutti gli edifici scolastici anche per la parte estetica e funzionale – aggiunge Pelosi -. Vogliamo garantire a tutti i bambini e ragazzi di poter studiare ed effettuare il proprio percorso scolastico e formativo in ambienti adeguati e stimolanti. I giovani sono il nostro futuro. Grazie a scelte oculate e importanti oggi abbiamo un Nido d’Infanzia nuovo e funzionante, non solo, in più grazie agli interventi effettuati al Carenda abbiamo sistemato un immobile comunale che potrà essere utilizzato sempre per progetti ludico/educativi rivolti ai bambini”, conclude Silvia Pelosi.

“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo riposto particolare attenzione al tema dell’edilizia scolastica – dice il sindaco Riccardo Tomatis -. Oltre a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, abbiamo investito risorse e ottenuto finanziamenti per l’adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici del territorio”.

“Sono particolarmente fiero dell’intervento effettuato al Nido R. Di Ferro oggi completamente rinnovato. In questi ambienti saranno accolti i bambini più piccoli che inizieranno il loro percorso di crescita e apprendimento. Ringrazio l’assessore Marta Gaia e il vicesindaco Silvia Pelosi che hanno seguito il progetto e hanno trovato la soluzione e le risorse per non interrompere il servizio del Nido. A tempo di record abbiamo adeguato, infatti, l’ex scuola del Carenda che oggi, come da intenzione dell’Amministrazione, potrà continuare ad essere utilizzata per i bambini più piccoli”, conclude Tomatis.