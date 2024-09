Alluvione di Albenga, Coldiretti scrive a Regione Liguria: “Chiediamo un sostegno concreto per le aziende colpite”

“Il 5 settembre 2024 Albenga ha subito un immenso danno. Il minimo che possiamo fare e chiedere e pretendere un sostegno concreto da parte della politica”.

Marcello Grenna e Antonio Ciotta, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Savona, spiegano i motivi che hanno spinto l’associazione a indirizzare una lettera al presidente ad interim Alessandro Piana relativa al disastro causato dalle abbondantissimi piogge protratte per ore che hanno portato all'esondazione di alcuni rii principali della piana di Albenga, cuore pulsante dell’attività agricola dell’intera regione. “Abbiamo deciso, insieme ai direttori delle Province, di dar seguito a quanto successo indirizzando una lettera alla Regione Liguria affinché vengano aperte misure straordinarie per sostenere le aziende che hanno subito ingenti danni”.

Le questioni affrontate nella lettera e le richieste a cui è stata data la priorità chiedono esplicitamente di intervenire in modo tempestivo e concreto. “La vera sfida che tutti hanno da affrontare nel brevissimo periodo - aggiunge Ciotta -, ossia imprese e istituzioni, è di far ripartire il comparto con l'obiettivo di ripresentarsi nel mercato più in salute possibile”.

“Seppur consapevoli che siano state messe in atto da Regione Liguria alcune manovre per sostenere le aziende colpite, sappiamo che tutto ciò non basta”, concludono Boeri e Rivarossa. “Le deturpazioni hanno investito 100 imprese Coldiretti, causando perdite stimate di 25 milioni di danni. Per questo chiediamo un ulteriore sforzo per l’apertura delle misure necessarie a quantomeno contenere i danni subiti”.