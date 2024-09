Bandiera Lilla, nuova sede nel palazzo di Confcommercio Savona

Bandiera Lilla si ingrandisce ed è pronta per inaugurare i suoi nuovi uffici presso la sede provinciale di Confcommercio Savona in Corso Ricci. L'edificio, dopo un'accurata analisi, ha ottenuto il marchio Bandiera Lilla Approved.

Solo alcuni mesi fa, la cooperativa Bandiera Lilla aveva individuato proprio gli spazi presenti nel palazzo di Confcommercio come luogo dove trasferire i propri uffici, per il livello di accessibilità più che buono e la prestigiosa posizione nel centro di Savona.

Dice a tal proposito Roberto Bazzano, presidente di Bandiera Lilla: "Abbiamo verificato l'accessibilità della struttura che, per essere ottimamente accessibile, necessita di pochi interventi marginali. Ma la cosa che ci ha colpito è il fatto che un'associazione di categoria come Confcommercio si interessi di accessibilità e inclusione, non solo per quanto riguarda la parte fisica, ma anche per i servizi. Durante l'analisi abbiamo verificato come, sia da parte della dirigenza che dei dipendenti, vi sia un sincero interesse a fornire servizi accessibili a tutti.

Bandiera Lilla è particolarmente orgogliosa del fatto che anche le associazioni di categoria degli imprenditori inizino a lavorare seriamente per l'accessibilità e l'inclusione, e siamo ancora più felici del fatto che la prima a farlo sia stata proprio Confcommercio di Savona, città dove Bandiera Lilla è nata".

Bandiera Lilla Approved è un marchio di Bandiera Lilla, nato con l'obiettivo di valorizzare, oltre ai territori turistici, anche le imprese private e le realtà associative che si impegnano concretamente per rendere i propri servizi fruibili da tutti, a partire dalle persone con disabilità. Bandiera Lilla Approved offre alle imprese uno strumento per misurare i propri progressi e individuare i punti su cui intervenire per migliorare ulteriormente l'accessibilità dei propri servizi.

Soddisfatto il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: "Siamo felici di ospitare la Bandiera Lilla non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista pratico e fattivo. Ci impegniamo per diffondere il messaggio di accoglienza e inclusione, affinché sia un faro guida non solo nel mondo Confcommercio che oggi riceve la certificazione, ma arrivi e si radichi il più velocemente possibile in tutte le attività del settore turistico e del terziario. Siamo certi che l’inclusione debba essere parte fondamentale della filosofia di un territorio che, come il nostro, è vocato all’accoglienza".