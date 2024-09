La canzone napoletana e il legame con Albenga, Nina Monaco e Rino Matafù presentano "Miez a via"

Nina Monaco, originaria di Torre Annunziata, è un famoso soprano vincitrice di numerosi premi musicali ed è ormai cuneese di adozione poiché da ben 14 anni è docente di canto al Liceo Musicale di Cuneo, dove aprì uno delle prime classi di canto della scuola.

Diplomata in canto presso il Conservatorio Statale “San Pietro a Maiella” di Napoli, ha calcato i palcoscenici oltre che in Italia, anche in Francia, Germania, Spagna, Turchia, Stati Uniti d’America. E’ molto apprezzata dai suoi studenti e dal mondo culturale cuneese, partecipa all’organizzazione di molte iniziative della Granda ed è anche nella giuria del Concorso Lirico Enzo Sordello.

Autrice di canzoni in italiano, si è cimentata per la prima volta, con versi e musica, con una canzone in “lingua” napoletana. Il brano si intitola "Miez a via" ed è interpretato da Rino Matafù, di origine siciliana ma che vive ad Albenga in Liguria.

Giovane tenore emergente ma già noto per la partecipazione a concorsi e in ruoli teatrali, Matafù è stato notato da Nina Monaco al concorso “Enzo Sordello” di Cuneo, di cui lei è commissaria giudicatrice, che gli è valso la scrittura nel ruolo di Rodolfo nella Boheme di Puccini. Da allora è nato un sodalizio tra i due che è sfociato in una collaborazione musicale e in questa canzone che sta riscuotendo un notevole successo.

La canzone sta avendo un grande successo soprattutto sul canale ildiscobolo.net che si occupa della diffusione della canzone italiana all’estero. Ecco il video della canzone.

Per il tenore ligure tanti gli appuntamenti futuri in programma. Oltre all’uscita di un’ altra canzone in collaborazione con la professoressa Monaco, Rino sarà impegnato su molti palcoscenici. Il primo sarà proprio questa sera, venerdì 13 settembre , alle ore 21 al Teatro Toselli dove debutterà nel ruolo di Pinkerton in Madama Butterfly. Con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno e il Coro Mario Braggio di Torino diretto da Gianluca Fasano. Il pianista accompagnatore è Lorenzo Martini. Direttore di Palcoscenico è Angel Pazos. La regia di Andrea Elena.

Nina Monaco, invece, insieme alla collega del Liceo Musicale di Cuneo Elda Giordana, sarà la coordinatrice del coro e di alcune allieve e allievi che parteciperanno alla messa in scena de Il Flauto Magico, sempre al Teatro Toselli venerdì 11 ottobre alle ore 21 (www.promocuneo.it).