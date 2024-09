Pallare, inaugurato alla presenza del viceministro Rixi il nuovo ponte in località Malagatti

Il nuovo ponte in località Malagatti a Pallare è stato inaugurato. Un'opera fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dell’Alta Val Bormida, realizzata grazie ai finanziamenti del Pnrr. L'infrastruttura, completata nei tempi previsti dal cronoprogramma, rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e favorire la crescita economica e sociale del territorio.

“Questo ponte non è solo un’infrastruttura fisica, ma un simbolo di rinascita e cooperazione per tutta la valle”, ha proseguito Rixi. “L’intervento con fondi del PNRR, dimostra l'importanza di investire in opere pubbliche strategiche, capaci di sostenere la ripresa economica locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il ruolo dei sindaci, soprattutto nei comuni dell’entroterra, è cruciale per il benessere del territorio”, ha concluso Rixi.