Varazze, sono 142 nuclei familiari che avranno la carta "Dedicata a te"

Sono 142 i nuclei familiari residenti nel Comune di Varazze selezionati dall' INPS per usufruire della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità e carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

La carta “Dedicata a te” è una carta elettronica di pagamento destinata alle famiglie con determinati requisiti di reddito. Tale carta di pagamento, prepagata e ricaricabile è messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A. dove sarà possibile ritirarla. Il primo utilizzo della carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio.

I beneficiari della misura non devono presentare alcuna domanda, in quanto già stati selezionati dall'INPS in base ai requisiti necessari, quali la titolarità di una certificazione ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui, oltre ad altri requisiti previsti dal decreto di riferimento.

Per sapere se si è percettori del beneficio è sufficiente verificare se nell’elenco allegato è indicato il proprio codice di protocollo DSU ISEE, non sono stati pubblicati i nominativi in ottemperanza alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Si tratta del codice alfanumerico presente in alto a destra nell'Attestazione ISEE riferita all'anno in cui è stata presentata. Questo il formato da visualizzare: “INPS-ISEE-2024- XXXXXXXXX-00”, dove al posto delle “X” vi sono 9 numeri o lettere.

Per i beneficiari del 2023, presenti anche nella lista 2024, riceveranno direttamente l’accredito della somma sulla vecchia carta di Poste Italiane, senza doversi recare in Poste.