Albenga piange la scomparsa di Davide Meirana, storico titolare del negozio Sisley

Meirana, originario di Genova ma da oltre 30 anni ad Albenga, è venuto a mancare all'età di 58 anni, dopo una lunga e coraggiosa lotta contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Albenga è in lutto per la prematura scomparsa di Davide Meirana, storico titolare del negozio di abbigliamento Sisley, situato nel cuore del centro storico, con punto vendita anche nel budello di Alassio.

Fu lui stesso ad aprire il negozio Sisley circa tre decenni fa, trasformandolo rapidamente in un punto di riferimento per la moda nella Città delle Torri. Con il suo gusto e la sua gentilezza, Davide si era guadagnato l'affetto e la stima di tutti, diventando una figura amata non solo tra i clienti, ma anche nella comunità cittadina.