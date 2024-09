Cassa integrazione, nel Savonese il 47,2% del totale regionale. A gennaio-luglio in calo rispetto al 2023

Calano le ore autorizzate di cassa integrazione nei primi sette mesi dell'anno. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio economico di Cgil, su dati Inps, nel periodo gennaio-luglio 2024 (ultimo dato disponibile) in provincia di Savona sono state autorizzate 1.658.617 ore per integrazioni salariali corrispondenti al 47,2% del totale regionale.

Si tratta di 375.587 ore per CIGO – Cassa integrazione guadagni ordinaria (il 34,1% del totale ligure) e 1.283.030 ore per CIGS – Cassa integrazione guadagni straordinaria (il 53,2% cioè più ore autorizzate anche di Genova). Nessun ricorso alla CIGD – Cassa integrazione in deroga fad oggi.

Le ore autorizzate per CIGS sono per il 99,6% con causale di “riorganizzazione” e solo lo 0,4% per “solidarietà”.

Analizzando invece l'anno passato, nel 2023 in provincia di Savona sono state autorizzate 2.144.684 ore di CIG in calo del -18,6% sull’anno precedente. Savona ha riscontrato il calo più contenuto tra tutte le province liguri, le altre hanno avuto tutte cali più consistenti). Per il 79,3% di trattava di CIGS, per il 9,4% di CIGO e per l’11,3% di Cassa in Deroga (unica provincia in cui è stata autorizzata).