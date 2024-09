Treni, a luglio indice di affidabilità non rispettato: gli abbonati possono chiedere un indennizzo

Con deliberazione n. 539 del 13 luglio 2018 e successiva deliberazione della Giunta regionale 1190/2023, Regione Liguria aveva approvato le modalità e i criteri per il riconoscimento ai viaggiatori abbonati di un indennizzo denominato "Bonus" da riconoscersi nei casi in cui si verificasse il mancato rispetto da parte di Trenitalia dell’indice di affidabilità per linea definito in relazione all’andamento della circolazione dei treni, in termini di ritardi e soppressioni di treni di competenza del contratto di servizio di trasporto ferroviario 2018-2032.

Per quanto riguarda il mese di luglio, i titolari di abbonamento sulle 5 linee regionali (Genova - Acqui Terme, Genova - Busalla / Arquata Scrivia, Genova - La Spezia - Sarzana, Genova - Ventimiglia e Genova - Milano) hanno diritto al bonus in quanto l'indice di affidabilità non è stato rispettato.

