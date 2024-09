Savona, aggressione in strada e minacce e resistenza a pubblico ufficiale: 40enne arrestato dalla Polizia di Stato

Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio realizzato dalla Polizia di Stato, ieri sera il personale della Squadra Volanti ha tratto in arresto un uomo con l’accusa di minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

I poliziotti sono intervenuti in via Gnocchi Viani a seguito della segnalazione al '112' di una aggressione in atto, senza alcun apparente motivo, da parte di un uomo che stava colpendo violentemente con un tubo flessibile una persona in strada con la propria madre.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato immediatamente l’aggressore: un quarantenne italiano, pregiudicato, mostratosi da subito poco collaborativo e che ha tentato di sottrarsi al controllo degli Agenti minacciandoli e rivolgendo frasi sessiste all’operatore femminile.