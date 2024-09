Drupi turista d'eccezione per i vicoli di Albenga

Giampiero Anelli, in arte Drupi, ha trascorso alcuni giorni di vacanza ad Albenga insieme alla moglie Dorina, una pausa rilassante prima di affrontare il tour che, con la regia di Enzo Iacchetti, lo porterà nei principali teatri italiani a partire dal 26 Novembre.

“Ho conosciuto Albenga lo scorso anno quando sono stato invitato dai Fieui di caruggi per Ottobre De André e ne sono rimasto incantato - ha confidato il cantautore - Un centro storico bellissimo, vivace, suggestivo. Per questo ho scelto di tornare prima di proseguire le prove del mio nuovo spettacolo, una carica di energia positiva in vista degli impegni che mi attendono”.