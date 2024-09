Giovanni Zorgno confermato alla guida dell'Ordine dei Farmacisti di Savona

Il Dottor Giovanni Zorgno è stato confermato alla presidenza dell'Ordine dei Farmacisti di Savona, a seguito della recente consultazione elettorale tenutasi nei giorni di sabato 14 e domenica 15 settembre.

L'elezione ha visto la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà l'Ordine per il prossimo mandato. Accanto a Zorgno, che ricoprirà nuovamente la carica di presidente, sono stati eletti il dottor Fabio Piccinino come vice presidente, il dottor Paolo Gastaldi nel ruolo di segretario e il dottor Roberto Ranaldo come tesoriere. A completare il Consiglio Direttivo, in qualità di consiglieri, figurano la dottoressa Barbara Accusani, il dottor Roberto Arboscello, la dottoressa Carolina Carosio, il dottor Alberto Fumagalli e il dottor Maurizio Rinino.

Parallelamente, è stato eletto anche il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, con il dottor Franco Di Pilato e il dottor Giovanni Recce come membri effettivi, e il dottor Gianmarco Cinelli nel ruolo di membro supplente.