L'intervento dell'esercito ad Albenga sarà a pagamento: la risposta della Prefettura

“È importante fare fronte comune per l’emergenza che il nostro territorio ha subito - continua -. Speriamo che le nostre richieste vengano prese in considerazione sia per l’emanazione dello stato di calamità naturale che per l’invio dell’esercito in supporto al nostro territorio”, conclude.

Proprio sulla richiesta di intervento dell’esercito formulata dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a seguito del recente evento metereologico avverso, la Prefettura di Savona fa sapere che “la medesima è stata inoltrata ai competenti uffici militari per le valutazioni del caso. Al riguardo, si precisa che tali attività vengono svolte dal predetto Corpo a titolo oneroso, previe intese dirette con l’Ente locale interessato”.