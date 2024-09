Borghetto, in bici con la droga in tasca: denunciato un 54enne

Il fatto è avvenuto la settimana scorsa, quando una pattuglia della Stazione carabinieri di Borghetto Santo Spirito, impegnata nel quotidiano pattugliamento del territorio e in servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo ha denunciato un 54enne del ponente savonese, pregiudicato, trovato altresì in possesso di un coltello serramanico.

L’uomo è stato fermato mentre stava percorrendo in bici una strada secondaria di Borghetto Santo Spirito, in direzione del centro cittadino, e il suo atteggiamento, eccessivamente nervoso e preoccupato sin dalle primissime fasi della sua identificazione, ha insospettito i carabinieri, che hanno pertanto approfondito il controllo.

A conferma dei sospetti dei militari, il 54enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm. L’episodio ha dato quindi il via a una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto, nascosti negli armadi della camera da letto e nei pensili della cucina, altri 90 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Al termine delle attività, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica, poiché indagato di detenzione ai fini di spaccio di droga e porto di armi o oggetti atti ad offendere.