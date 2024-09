Presentata l'Ambra Rosa, rassegna teatrale al femminile in scena ad Albenga

Presentato sabato 14 settembre, nel Teatro Ambra di Albenga, il programma della seconda edizione della rassegna teatrale al femminile denominata “AMBRA ROSA 2024”, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga.

Sabato 23 novembre “Quattro donne” con Chiara Buratti e sabato 30 novembre “Figlio non sei più giglio” con Daniela Poggi e Mariella Nava, saranno i due spettacoli che andranno in scena, alle ore 21,00, al Teatro Ambra di Albenga per la rassegna autunnale al femminile diretta e ideata da Mario Mesiano.

“In cartellone due spettacoli di assoluta qualità e totalmente nel contesto in cui questa rassegna è nata - afferma Mesiano -. L'Ambra Rosa, rassegna dedicata interamente alle donne, vuole dare ancora più voce alle donne in un grido comune e corale per risvegliare le coscienze e far riflettere su tanti avvenimenti che giornalmente ci vengono riportati dai media, l’Ambra Rosa nasce per questo, con la voglia di dare un contributo, seppur piccolo, affinché qualcosa possa cambiare. Ad aiutarci in questo avremo Daniela, Chiara e Mariella, tre splendide protagoniste del panorama teatrale nazionale che, sono sicuro, riusciranno a risvegliare ed amplificare il sentimento di vicinanza a tutte le Mamme, le Mogli, le Nonne, le Sorelle, le Fidanzate, le Zie, a tutte le donne”, conclude il direttore artistico dell'Ambra.

“Anche quest’anno a novembre Mario Mesiano porterà ad Albenga grandi nomi del panorama teatrale italiano alternando momenti divertenti con altri commoventi e di riflessione - dice il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Il teatro è una delle forme d’arte più alte che coinvolge il pubblico e lo porta ad immedesimarsi in storie e tematiche. L’Ambra in Rosa sta diventando uno degli appuntamenti fissi e attesi di Albenga, invito tutti a partecipare agli spettacoli e parlare insieme di tematiche tanto importanti come quelle che saranno affrontate”.

“QUATTRO DONNE” di e con CHIARA BURATTI

Scritto in collaborazione con Giannino Balbis

Regia di Tommaso Rotella che affiancherà l’attrice sul palco

La mecenate, la matematica, la tennista e la portiera dell’hotel. L’affresco quattro donne, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune, per uno spettacolo che mescola momenti di riflessione e commozione ad altri di ironia e puro divertimento. Quattro donne che non ci sono più, ma che sono invitate da un improbabile angelo-messaggero a raccontare la propria storia di vita davanti a un pubblico ogni sera diverso. A una sola di loro verrà data la possibilità di tornare sulla terra. “Ho sentito l’esigenza di raccontare donne che hanno trovato una dimensione di libertà, pur non essendo nate libere” Chiara Buratti, al al suo debutto come scrittrice e drammaturga, introduce così il suo spettacolo, che porta sul palco quattro figure femminili che hanno raggiunto i loro obiettivi, camminando in direzione ostinata e contraria.

“FIGLIO, NON SEI PIÙ GIGLIO” con MARIELLA NAVA E DANIELA POGGI

Uno spettacolo teatrale con musica dal vivo scritto e diretto da Stefania Porrino

Una donna moderna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna, su una madre che, come sua madre, è portatrice di vita. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio su un’altra donna. Una madre che tenta di ricostruire le possibili e molteplici cause dell’atto assassino compiuto dal figlio e che cerca di trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore che renda possibile a lei – madre – perdonare un figlio che non è più giglio. Per esaltare l’impatto emotivo dell’esperienza di Maria, al testo in prosa si intrecciano le musiche di Mariella Nava creando un unico flusso di emozioni che intendono coinvolgere mente e cuore degli spettatori.

Biglietteria e abbonamenti

Biglietto singolo costo unico: euro 20,00

Abbonamento a 2 spettacoli: euro 35,00

Solo per abbonamenti presso il Teatro Ambra di Albenga solo il sabato dalle ore 9,30 alle 11,30

Nelle due settimane dal 16 al 28 settembre 2024 sarà possibile acquistare e confermare l’abbonamento solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati.

Nella settimana dal 30 settembre al 5 ottobre la vendita degli abbonamenti sarà aperta ai nuovi abbonati.

A partire da lunedì 7 ottobre sarà possibile acquistare i singoli biglietti presso libreria “Quarta di copertina” via Enrico d’Aste 4 tel 0182555999 o su www.ticket.it

Per informazioni tel 3287065631.