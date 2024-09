Il Genoa sbarca nel cuore commerciale della città: mercoledì 18 inaugura il nuovo store in via XX Settembre

Via XX Settembre invasa dai tifosi genoani il giorno della promozione in Serie A (foto Gabriele Siri)

Un desiderata che i tifosi avevano da tempo e che la nuova società, molto attiva lato marketing, ha condiviso praticamente fin da subito: portare il nome, i colori e il logo del Genoa nel cuore di Genova, in particolare in quello commerciale.

E così, dopo l'ormai iconico store del Porto Antico, il Grifone riporterà i suoi artigli nel pieno centro cittadino, non lontano dalla storica sede di Piccapietra: domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 17:30 sarà tempo di taglio del nastro per il nuovo punto vendita di via XX Settembre 114r.

Alla festa parteciperà una delegazione di giocatori, pronti a firmare le maglie anche indossate con la Roma, per celebrare il nuovo arrivo e salutare i sostenitori, a due passi da quel centro storico dove "James Spensley, tra i padri fondatori del calcio italiano, avvicinò schiere di giovani ai valori del Genoa e agli ideali del buon vivere" ricorda la società nella sua nota.

L'attività commerciale rossoblù però non è destinata a fermarsi qui. Procede l'iter anche per l'apertura del polo commerciale di Palazzo Serra in Piazza Banchi che non dovrebbe essere soltanto un punto vendita per il merchandising più tradizionale come, ad esempio, l'abbigliamento: la nuova apertura non sarà solamente un luogo dove fare shopping di gadget e articoli ufficiali, ma ci sarà spazio per altre attività, anche con l’intento di rigenerare la zona e dare risalto al palazzo che sorge proprio di fronte alla Loggia di Banchi.