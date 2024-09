Buco nel muro dell'archivio di Varazze per un tentato furto: sospese le ricerche di pratiche per gli accessi agli atti

"Per cause di forza maggiore, non imputabili all'amministrazione comunale, le ricerche delle pratiche inerenti alle richieste di accesso agli atti sono sospese sino a data da destinarsi per momentanea impossibilità di accesso all'archivio".

Questa la comunicazione del Comune di Varazze dopo che nel fine settimana del 7-8 settembre i ladri avrebbero cercato di intrufolarsi all'interno della Banca Intesa San Paolo varazzina forzando la porta all'interno del municipio e facendo un buco nel muro proprio nei pressi delle scale dell'archivio presente nel seminterrato.

"Abbiamo dovuto chiuderlo conseguentemente per fini anticendio, dobbiamo infatti garantire la sicurezza" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici. Le indagini dei carabinieri sarebbero ancora in corso per risalire agli autori del tentato furto.

All'interno della filiale presente proprio all'interno del palazzo comunale comunque i ladri non sono riusciti a portare via niente.