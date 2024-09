L'altarese Vanessa Cavallaro rappresenterà l'arte vetraria in Senato: focus sull’artigianato artistico e il suo futuro

Domani, alle ore 15.30, l’altarese Vanessa Cavallaro, maestra d’arte vetraria, sarà protagonista di un importante incontro dibattito in Senato, a Roma. L'evento, dal titolo “Il valore e il futuro dell’artigianato artistico e di alta gamma”, è stato organizzato dall’associazione Le Mani di Napoli e si terrà nella prestigiosa Sala Capitolare di Palazzo della Minerva.

L’obiettivo dell’incontro è creare un momento di riflessione e confronto tra artigiani provenienti da tutta Italia su tematiche di grande attualità per il settore. Il dibattito acquista ulteriore rilevanza alla luce della recente Legge sull’artigianato, presentata in Senato e attualmente all’esame del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra i temi principali che saranno affrontati durante la giornata ci sono il ruolo dell’artigiano nel contesto odierno, la formazione professionale, l’internazionalizzazione del settore e le misure di sostegno per le imprese artigiane. Particolare attenzione sarà riservata anche alla nuova Direttiva sulle Indicazioni Geografiche non alimentari, che punta a valorizzare le produzioni di eccellenza legate al territorio, e al valore dell’artigianato come strumento di recupero sociale.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del Governo e delle Commissioni parlamentari competenti, che porteranno il loro contributo sui temi normativi e sugli incentivi necessari per sostenere questo settore fondamentale per l’economia e la cultura italiana.

La Cavallaro, giovane imprenditrice cresciuta tra i cristalli del negozio di famiglia situato nel centro di Altare, avrà l’opportunità di evidenziare l’importanza del proprio lavoro e di quello di tanti altri artigiani italiani, dimostrando come l’artigianato artistico non solo conservi una tradizione secolare, ma sia anche capace di innovarsi e guardare al futuro con fiducia.