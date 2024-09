L'Istituto Comprensivo Albenga II ricorre al crowdfunding per procurare arredi e materiale alle scuole

L’Istituto Comprensivo Albenga II ricorre al crowdfunding attraverso la piattaforma ministeriale ldearium per l’acquisto di materiale e arredi che possano rendere le scuole ancora più belle e sicure.

Nella lista dei sogni, principalmente armadi, banchi, tende e spazi morbidi.

Si legge nella nota del Dirigente Scolastico Luca Mazzara: “Care amiche e cari amici, c’è una cosa su cui tutti siamo d'accordo: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria hanno il diritto di frequentare scuole belle, pulite, sicure.

Pensando a questi obiettivi abbiamo lanciato una raccolta fondi alla quale potete partecipare sia come persone fisiche che giuridiche e, se preferite, anche in forma anonima.

Ci siamo posti un traguardo ambizioso: il nostro Istituto comprensivo è uno dei più grandi di tutta la provincia e conta 15 plessi sparsi su 6 comuni frequentati da oltre 1200 bambini e alunni. Per raggiungerlo c'è bisogno dell'aiuto di tutti: genitori, amici, ditte, associazioni.

La piattaforma ministeriale ldearium garantisce: la trasparenza delle operazioni, il monitoraggio del progetto, la rendicontazione ai sostenitori, la deducibilità di quanto donato. Cliccando su questo link (o nel QR-code in gallery, ndr) potete trovare la nostra lista dei desideri. Aiutateci a farli diventare realtà!”.

Qui di seguito la lista dei desideri per l’Istituto Comprensivo Albenga II.

Plesso Tomaso Pacini (Albenga)

Spazi morbidi nelle classi dove crescere e leggere assieme

Nuovi armadi, più grandi e capienti

4 tavolini aggiuntivi per la mensa

Tende delle aule: alcune sono da sostituire, altre da aggiustare

Plesso Artemisia Gentileschi

Uno spazio morbido per alunne e alunni con disabilità

30 nuovi banchi per una classe (hanno proprio bisogno di essere cambiati!)

30 banchi modulari per didattica innovativa

Scuole dell'infanzia di tutto l'istituto

Para/termosifoni in tutte le sezioni

Scuole primarie di Cisano, Villanova, Zuccarello, Casanova

Nuovi armadi, più grandi e capienti.