La cena con delitto del "Leggendario" da Londra a Genova, passando per Loano

Una nuova stagione con storie inedite, ma soprattutto interattive, che caratterizzano il format dell'invito a cena più gettonato in Liguria. Le date di settembre sono imminenti e il detective londinese più famoso al mondo passa da Loano con un inedito venerdì 20 settembre al Tiki Beach. Ma il giorno prima, a Genova, si salta a bordo dell'Orient Express nella sala del Life di Albaro.

Ma cos'è la "cena con delitto" del "Leggendario"?

"Il Leggendario", pseudonimo dell'autore e sceneggiatore ligure Dario Rigliaco, divenuto un vero e proprio percorso di divulgazione culturale e promozione teatrale dopo le esperienze dell'autore per le trasmissioni "Striscia la Notizia", seguite da "Il Mythonauta" o "I Segreti de Zena" di Primocanale, continua un percorso iniziato più di dieci anni fa, quando l'autore scriveva la sua prima "cena con delitto". Oggi, il format "Invito a cena con delitto" del fondatore dell'associazione culturale "D&E Animation" è un evento gettonatissimo a Genova e in Liguria per questo tipo di spettacolo.

Una cena di quattro portate, per quattro atti che anticipano ogni piatto, intrattiene i commensali con sketch inediti e lo storytelling dell'autore, che conduce la storia. Proprio così: la narrazione live della stessa voce che accompagna i turisti sul bus elettrico del capoluogo ligure e tra le pagine di audiolibri di successo, come "Misteri di una notte di Capodanno" di M. Cassini. Ma i veri protagonisti della serata sono i commensali, che non solo vengono muniti del materiale cartaceo per poter condurre l'indagine, ma sono anche coinvolti in un gioco di ruolo senza eguali!

Ad oggi, lo sceneggiatore pluripremiato, con circa 30 titoli in libreria, ha firmato un centinaio di copioni inediti per le "Cene con Delitto", collaborando con successo ogni volta con i locali liguri, grazie alle sale sempre piene dei ristoranti ospitanti.

Il 19 settembre: "Assassinio sull'Orient Express" - LIFE ristorante sano, Genova.

Torna uno dei copioni più richiesti di sempre, dove la sala da pranzo del Life di Genova Albaro si trasformerà in un vagone ristorante di uno dei più famosi treni del mondo: l'Orient Express. Liberamente ispirato alle avventure narrate da Agatha Christie, l'autore inventa un nuovo giallo da risolvere in carrozza, dove i protagonisti non sono solo gli attori in scena, tra cui Maurizio Bonanno (Principe Libero, Sopravvissuti...), Fabio Dessi (noto per "Amici come prima" con De Sica e Boldi), Rosa-Angela Rivituso (Petra, Mondi Paralleli...), ma anche i commensali, coinvolti in una divertentissima indagine dove non mancano i colpi di scena.

Il 20 settembre: "La vendetta di Watson" - TIKI BEACH, Loano.

È arrivato il momento della rivalsa per il Dottor Watson (F. Dessi)! "Elementare... anzi no", direbbe Sherlock Holmes (M. Bonanno) al suo fedele compagno, che è convinto di poter fare a meno di lui. A rompere gli equilibri è la sorella del detective più famoso del mondo, Enola (Rosa-Angela Rivituso), per una gara senza eguali, dove i tre detective sfidano ufficialmente tutti i commensali presenti.

Il 26 settembre: "La morte del Pirata" - La Locanda in Centro, Genova.

Cosa può succedere quando Sherlock Holmes ed Enola incontrano quel folle detective con la camicia rossa, che si fa chiamare "Dylan"? Questa è solo una premessa per un'indagine senza eguali, dove il team di attori professionisti del progetto teatrale de "Il Leggendario" si esibisce in 4 atti fuori dalle righe, dove l'introspezione dei personaggi diventa un tutt'uno con gli indizi nelle mani dei commensali! Storytelling e conduzione di Dario Rigliaco, "Il Leggendario". Il solito consiglio è quello di prenotare il prima possibile: evento a numero chiuso e solo su prenotazione.