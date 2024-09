Un lascito da 600mila euro per borse di studio agli studenti delle scuole savonesi

Seicentomila euro per finanziare borse di studio agli studenti più meritevoli delle scuole savonesi. Sono le ultime volontà di Eva Firmiano, ex insegnante in pensione, morta lo scorso anno a 73 anni. La sua passione erano gli studenti e la scuola ed ha voluto pensare a loro anche dopo la sua scomparsa con un lascito a Opere sociali di 600 mila euro a condizione che venissero impiegati per creare per borse di studio dedicate ai più giovani.