"Spazio Salute" a Cairo: una giornata dedicata alla prevenzione

Sabato 28 settembre, piazza della Vittoria a Cairo Montenotte ospiterà "Spazio Salute", un evento organizzato da Asl2 in collaborazione con il Comune, dedicato alla promozione della salute.

Dalle 11 alle 17, la cittadinanza avrà l’opportunità di partecipare gratuitamente a un ricco programma di attività, che spazia dai laboratori ai momenti divulgativi, con l’obiettivo di far conoscere i servizi del Dipartimento di Prevenzione di Asl2.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra la popolazione e gli operatori sanitari del territorio. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione e informare sui servizi offerti dalla sanità locale. In un’epoca in cui la salute e il benessere personale sono al centro delle attenzioni globali, Spazio Salute vuole essere un momento di condivisione e apprendimento, dove esperti del settore e professionisti del Dipartimento di Prevenzione offriranno dimostrazioni pratiche, tutorial e incontri informativi.

Durante l’evento, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori interattivi, pensati per approfondire diverse tematiche legate alla salute e al benessere. Saranno organizzate dimostrazioni pratiche su tecniche di primo soccorso e prevenzione degli incidenti domestici, mentre professionisti qualificati terranno tutorial su una corretta alimentazione, l’attività fisica e altri aspetti fondamentali per il mantenimento di uno stile di vita sano.

"Spazio Salute" non è solo un evento informativo, ma un’opportunità per creare un dialogo diretto tra i cittadini e i servizi sanitari del territorio. Asl2 vuole infatti avvicinare la popolazione, far conoscere i propri servizi e promuovere una cultura della prevenzione accessibile a tutti. In un periodo in cui l’attenzione verso il benessere personale è cresciuta notevolmente, Spazio Salute si pone come un evento imperdibile per chiunque desideri migliorare la propria qualità di vita, imparando da esperti e specialisti del settore.