Savona, Lions Club e Asl 2 uniscono le forze per l’edizione 2025 di "La Prevenzione in Piazza"

Sabato 10 maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, la centralissima piazza Sisto IV di Savona sarà sede di un'importante iniziativa volta a promuovere la salute e la prevenzione: "La Prevenzione in Piazza". L'evento, organizzato dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio e Asl 2.

Si tratta di una giornata aperta a tutta la cittadinanza e dedicata alla prevenzione e alla salute di grandi e piccini: medici specialisti volontari saranno a disposizione nell’arco della giornata per offrire informazioni utili su alcune patologie più diffuse e per eseguire screening gratuiti: glaucoma e maculopatia; nevi e salute della pelle, pressione arteriosa e glicemia, ambliopia e disturbi del linguaggio. Saranno presenti anche i professionisti della Breast Unit di ASL 2 per offrire informazioni e consigli sulla prevenzione del tumore al seno e sullo screening mammografico.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida del Distretto Lions 108 ia3, è organizzata dal Club Savona Torretta insieme al Club Spotorno–Noli-Bergeggi -Vezzi Portio e Asl 2, con il patrocinio del Comune di Savona, Ordine dei Medici, Ordine delle Professioni infermieristiche e Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L’evento verrà realizzato anche grazie al sostegno di alcune realtà e associazioni attive sul territorio: Amici della Cardiologia del san Paolo; Save the Woman; Associazione Nazionale Pazienti per Il Glaucoma, Associazione Italiana Lions per il Diabete.

“Anche quest’anno in virtù dell’apprezzamento registrato nelle scorse edizioni abbiamo deciso di replicare l’iniziativa attivando nuove collaborazioni e sinergie con alcune delle più apprezzate realtà di volontariato savonesi nell’ambito sanitario.” commenta Rosella Scalone, Presidente del Lions Club Savona Torretta.

“Come sempre, il nostro intento è offrire un servizio concreto a beneficio della collettività, in un’ottica di sussidiarietà rispetto al ruolo degli enti istituzionali. La promozione e la tutela della salute continuano a rappresentare una delle principali aree di intervento sulle quali si concentra l’impegno del nostro Club e dei Lions”.

“Quest’anno abbiamo inoltre avuto l’opportunità di affiancare la nostra iniziativa al Festival Zerodiciannove, dedicato alla fascia di popolazione più giovane. Ricordiamo dunque a tutti i genitori l’opportunità di effettuare gratuitamente ai propri piccoli lo screening visivo e sui disturbi del linguaggio grazie alla presenza dell’ortottista e della logopedista.”

“L’adesione di ASL 2 all’iniziativa “La Prevenzione in Piazza”, rappresenta un'importante testimonianza dell’impegno condiviso tra enti pubblici e associazioni del territorio per la promozione della salute e la diffusione della cultura della prevenzione.” dichiara il dott. Alberto Cella, direttore del Distretto savonese di ASL 2. “Tale partecipazione si inserisce nel solco delle azioni che Asl 2 porta avanti per rafforzare il rapporto diretto con la popolazione anche attraverso iniziative esterne ai tradizionali contesti sanitari.”

L’invito è dunque quello di venire Sabato 10 maggio, presso gli stand allestiti per l’occasione in Piazza Sisto IV a Savona.