"Sanità le ragioni di una crisi annunciata", confronto pubblico a Savona con il professor Angelo Morese

Un appuntamento d'interesse per chi vuole capire più a fondo le cause della crisi che sta attraversando il mondo della sanità locale e nazionale.

Mercoledì 7 maggio alle ore 21, presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Savona, si terrà un incontro aperto a iscritti e simpatizzanti dal titolo “Sanità: le ragioni di una crisi annunciata”.

L’evento vedrà come ospite d’eccezione il professor Angelo Morese, già docente alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma ed esperto in management sanitario. Sarà una vera e propria chiacchierata, in cui Morese offrirà riflessioni e considerazioni sullo stato attuale del sistema sanitario, aiutando il pubblico a orientarsi tra problematiche, riforme mancate e possibili vie d’uscita.

La serata sarà l’occasione per approfondire i motivi che hanno portato l’intero comparto a una situazione di sofferenza, tra carenze di personale, liste d’attesa sempre più lunghe e difficoltà economiche. Un tema che tocca da vicino tutti i cittadini e che si presta a un confronto aperto e partecipato.

L’invito a partecipare è rivolto, da parte degli organizzatori, non solo agli iscritti al PD ma a chiunque sia interessato a capire meglio cosa sta succedendo nella sanità italiana e a ragionare insieme su come uscirne.