Sampdoria, Sottil chiede una svolta: "Non è un villaggio vacanze, resettiamo le sconfitte"

Dopo la pesante sconfitta contro il Cosenza, Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, vuole voltare pagina. Alla vigilia della sfida contro il Sudtirol al Ferraris, banco di prova fondamentale per testare la capacità di reazione della squadra, il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi: "Questo non è un villaggio vacanze - ha sottolineato Sottil - Ho chiesto ai ragazzi di resettare le sconfitte e farò lo stesso quando arriveranno le vittorie. Contano solo il qui e ora".

Il tecnico blucerchiato ha evidenziato l’importanza di invertire prontamente la rotta: "La squadra si è allenata bene - ha spiegato - Abbiamo qualità e i ragazzi stanno lavorando duro. Sono sicuro che riusciremo a ripartire già da domani". Sul fronte tattico, Sottil recupera una pedina importante in attacco: Gennaro Tutino, reduce da un infortunio, è pronto a fare coppia con Massimo Coda, per tentare di dare nuova linfa al reparto offensivo. Rassicurazioni arrivano anche dall'infermeria: "Kasami ha recuperato ed è a disposizione, è molto legato alla Sampdoria. Ferrari sta cercando di ritrovarsi dopo i problemi alle ginocchia e lavora con grande serietà, mentre Romagnoli sta molto meglio ed è regolarmente disponibile".

Guardando alla partita contro il Sudtirol, Sottil non vuole lasciare nulla al caso: "Mi sono meravigliato della prestazione a Cosenza, ho capito cosa è successo ma non dobbiamo più pensarci. Il Sudtirol è una squadra che merita il massimo rispetto ed è in salute. Ai miei ragazzi chiedo di essere lucidi e sereni, giocando con disinvoltura".